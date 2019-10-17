РИАМО – 17 окт. В Подольске арестован мужчина, обвиняемый в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка и покушения на изнасилование женщины, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Следователем следственного отдела по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области 32-летнему жителю Амурской области предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности малолетнего ребенка (пункт «б» часть 4 статья 132 УК РФ) и в покушении на изнасилование местной жительницы (часть 3 статья 30, пункт «б» часть 2 статья 131 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«По данным следствия, 14 октября 2019 года на одной из улиц в городском округе Подольск обвиняемый совершил нападение на 43-летнюю местную жительницу, повалив потерпевшую на землю, попытался ее изнасиловать. Однако, довести свой преступный умысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку женщина оказала активное сопротивление», – отмечается в сообщении.

После совершения преступления злоумышленник скрылся.

«В этот же день обвиняемый с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей напал на 6-летнего мальчика, в отношении которого совершил насильственные действия сексуального характера. Преступные действия обвиняемого были пресечены местными жителями, которым удалось задержать мужчину и передать сотрудникам полиции», – уточняется в материале.

С учетом того, что обвиняемый может быть причастен к совершению ряда других аналогичных преступлений, совершенных в отношении женщин и малолетних детей следствие обращается ко всем, кто мог ранее пострадать от действий мужчины.

«Вы можете обратится в следственный отдел по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области по адресу: город Подольск, улица Большая Серпуховская, дом 37 либо позвонить по следующим телефонам: 8 (496) 754-33-03 (следственный отдел по Подольску), 8 (495) 184-05-61 (дежурная служба ГСУ СК России по Московской области) или по линии «02», – резюмируется в материале.