РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 окт. Жители Красногорска с понедельника по четверг могут сдавать кровь для нуждающихся в переливании крови пациентов, сообщается в группе Красногорской горбольницы №1 в соцсети «ВКонтакте».

«Отделение переливания крови КГБ №1 принимает доноров с 9:00 до 12:00 с понедельника по четверг включительно. Мы ждем всех неравнодушных жителей города, желающих помочь в лечении больных», – говорится в сообщении.

Донором могут стать лица в возрасте от 18 лет, имеющие постоянную прописку или временную регистрацию дольше 6 месяцев в Москве и Московской области.

«Донору выдается справка освобождения от работы на 2 дня, а также 692 рубля. При себе необходимо иметь паспорт», – говорится в сообщении.

В группе больницы в соцсети «ВКонтакте» можно ознакомиться с тем, как подготовиться к кроводаче и какие есть противопоказания.

Адрес отделения: Красногорск, улица Карбышева, дом №4. Телефон для справок: 8(495)563-15-01.