РИАМО – 17 окт. Из наркологической клиники в Подмосковье бежали двое иностранцев, их оперативно вернули полицейские, передает РЕН ТВ.

По данным телеканала, сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента, который произошел в Одинцове.

«Два иностранца попытались сбежать из элитного наркологического центра. Гражданин Азербайджана, перелезая через забор, получил перелом ноги. Находившийся вместе с ним человек, имеющий гражданство ФРГ и Швейцарии, был задержан полицейскими», – отмечается в сообщении.

Европейца в частную клинику поселили родители. По сведениям телеканала, молодой человек якобы был разочарован условиями пребывания в стенах центра.

Сейчас оба участника инцидента находятся в больнице. Их опрашивают полицейские.

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