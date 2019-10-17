РИАМО – 17 окт. До конца октября на Базовской улице на севере столицы ограничили движение в связи с ремонтом инженерных сетей, говорится в сообщении пресс-службы центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Участок 1: Проектируемый проезд №4370 в районе пересечения с Базовской улицей. Участок 2: Проектируемый проезд №4370 в районе дома 15, корпус 11 по Базовской улице», – отмечается в сообщении.

В материале подчеркивается, что на участках будет ограничено движение на одной полосе в каждом направлении.

«Период: с 7 по 31 октября круглосуточно», – дополняется в материале.