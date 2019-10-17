РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 окт. С начала текущего года в подмосковных Люберцах создали свыше 1,3 тысячи новых рабочих мест, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«С начала 2019 года на территории округа Люберцы создано 1 372 новых рабочих мест. У нас функционирует Союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что Люберцы вошли в десятку лучших муниципалитетов для предпринимательства по итогам мониторинга муниципальных образований Подмосковья в III квартале 2019 года. Такое исследование проводит ежеквартально министерство инвестиций и инноваций Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Оценка предпринимательского климата построена на объективных данных статистического характера Мособлстата, ФНС Подмосковья и Мининвеста.

«По состоянию на 1 октября, на территории Люберец действуют 16 243 субъектов малого и среднего бизнеса. Из них 9 607 тысяч – индивидуальные предприниматели», – уточнил Ружицкий.

Он подчеркнул, что Люберцы стремятся быть в числе первых муниципалитетов, которые способствуют предпринимательству.