РИАМО - 17 окт. Пожарные спасли двух человек во время тушения возгорания в квартире в Юго-Западном округе столицы, пожар вспыхнул в жилой девятиэтажке, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 04:39 в четверг. В доме №2 по улице Академика Варги происходило загорание в одной из квартир на пятом этаже девятиэтажного жилого дома.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей квартиры спасены два человека, их передали медикам для осмотра. В целях безопасности с вышерасположенных этажей на улицу выведены пять человек», – отмечается на сайте.

Благодаря действиям пожарных в 04:58 возгорание было ликвидировано. Площадь пожара составила 2 квадратных метра.