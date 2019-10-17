РИАМО - 17 окт. Средняя заработанная плата воспитателей в Подмосковье составит почти 54 тысячи рублей в 2020 году, заявил заместитель министра образования Московской области Андрей Лазарев.

В четверг Мособлдума сразу в трех чтениях поддержала законопроект «О финансовом обеспечении реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования <…> за счет средств бюджета Московской области в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов».

«Проектом закона предлагается установить норматив финансового обеспечения <...> на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. <...> Численность воспитателей в 2020 году планируется на уровне более 35 тысяч, средняя заработанная плата на 2020 год составит 53,9 тысячи рублей», - сказал Лазарев.

Средства субвенций из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований региона составят более 40 миллиардов рублей, что на 5% больше уровня 2019 года. Расходы рассчитаны, исходя из прогнозируемой численности воспитанников в количестве более 420 тысяч человек, уточнил Лазарев.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.