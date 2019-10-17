Традиция записываться к врачу через регистратуру поликлиники скоро останется в прошлом. Сегодня даже люди преклонного возраста используют для этих целей компьютеры и смартфоны. Как минимум, это экономит массу времени и сил. Но варианты электронной записи бывают разными, вопрос в том, как выбрать максимально удобный и эффективный.

Системы онлайн-записи бывают как в бесплатные государственные поликлиники, так и к врачам с платными услугами. К государственным относятся такие системы, как ЕМИАС в Москве или «Госуслуги» в Санкт-Петербурге. Официальные платные системы записи: «Мосгормед», DocDoc и Prodoctorov.

ЕМИАС

ЕМИАС «подчиняется» большинство государственных медицинских учреждений. С ее помощью можно выбрать удобное время и посетить районную поликлинику или городскую больницу на бесплатной основе – по полисам ОМС или ДМС.

Плюсы ЕМИАС:

- бесплатное использование ресурсов государственной медицины;

- запись на прием в госучреждение без очередей и похода в регистратуру.

Самозапись через негосударственные ресурсы

Записываться к врачам можно и через негосударственные ресурсы. Это так называемые сайты-агрегаторы частных специалистов и учреждений. Сейчас они работают в основном в мегаполисах, но встречаются и региональные порталы.