РИАМО – 17 окт. Страховой дом ВСК совместно с кадровым агентством «ВИЗАВИ Консалт» провел для партнеров конференцию «Трансформация: HR и бизнес» в Москве, участниками стали не только более 500 руководителей служб по работе с персоналом, но и генеральные директора и собственники бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Мероприятие неизменно вызывает интерес со стороны топ-менеджеров крупнейших работодателей России и руководителей HR-подразделений, которые совместно с ведущими экспертами и консультантами обсуждают сложившиеся тенденции на рынке труда и в сфере управления персоналом. Традиционно спикерами выступают лидеры мнений, которые делятся реальными бизнес-практиками управления человеческими ресурсами», — говорится в сообщении.

Прямую трансляцию мероприятия смогли увидеть более 700 участников в 13 регионах страны.

Управляющий партнер «ВИЗАВИ Консалт» Валерия Дворцевая на конференции представила результаты исследования «Трансформация HR», проведенного в августе-сентябре 2019 года.

Старший вице-президент ВСК Роман Фролов отметил, что современный высокотехнологичный мир создает новые вызовы и требования для бизнеса.

«Тема конференции была выбрана не случайно, а обусловлена необходимостью цифровой трансформации и перехода на более эффективные бизнес-модели, изменение характера труда и подходов в системе управления персоналом», — рассказал Фролов.

Форум начался с панельной дискуссии «Вызовы, приводящие к трансформации», на которой руководители различных подразделений и HR ПАО «Совкомбанк», Банка ВТБ, ЧТПЗ, Третьяковской галереи, Визави Консалт, Inventive Retail Group поделились опытом трансформации своих компаний и обсудили ожидания и границы ответственности HR и бизнеса в период изменений.

Председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк рассказал об опыте трансформации в ВСК.

«Формирование команды, каждый участник которой, не просто на словах, но и на деле заинтересован в развитии компании и ее успехе – стратегическая задача как для HR, так и для акционера. ВСК уже почти 30 лет на страховом рынке, и все эти годы мы понимали, что главная инвестиция, которая сделает компанию успешной и позволит ей расти, - это люди. И это не только обучение или социальный пакет, но и формирование уникальной корпоративной культуры», — сказал Цикалюк.

Первая часть форума завершилась презентацией Марка Розина, управляющего партнера «ЭКОПСИ Консалтинг», который рассказал об опыте трансформации на примере Росатома. Во второй части конференции прошли секции, посвященные внедрению изменений в корпоративной культуре, технологических процессов и роли HR.

Директор дивизиона «Технологическая платформа HR» ПАО «Сбербанк» Андрей Трофимов рассказал об HR-платформе. Завершила мероприятие лотерея с призами от Страхового Дома ВСК, «ВИЗАВИ Консалт», и спикеров.

Форум стал одним из самых насыщенных и интересных мероприятий осени и получил множество положительных откликов от участников и спикеров.