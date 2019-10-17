РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 17 окт. Российско-германский шахматный турнир «Золотая ладья» проведут в Красногорске в ноябре, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Второй российско-германский шахматный турнир городов-побратимов «Золотая ладья» пройдет в Красногорске с 14 по 18 ноября 2019 года. Соревноваться будут сборные команды городов-побратимов, в каждой команде будут как российские, так и немецкие шахматисты», – говорится в сообщении.

Матчевая встреча состоится в Красногорском филиале Музея Победы. Открытый турнир пройдет в ДК «Подмосковье» 17 ноября. По итогам прошлого года в открытом турнире приняли участие 72 человека в возрасте от 4 до 83 лет.

АНО «Детский шахматный клуб «Гарде» стал обладателем президентского гранта с проектом «Российско-германский шахматный турнир городов-побратимов «Золотая ладья».