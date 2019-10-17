РИАМО - 17 окт. Число заявок на конкурс управленцев «Лидеры России» достигло 100 тысяч, заявки пришли из всех регионов России и 20 стран, Подмосковье находится в тройке лидеров по числу желающих принять участие, сообщается на сайте конкурса.

Отметка в 100 тысяч заявок была преодолена 15 октября. Лидером по количеству заявок являются Москва (20,2%), Санкт-Петербурга (8,4%) и Московская область (6,3%). В топе также Свердловская область, Краснодарский край, Нижегородская и Ростовская области.

«Заявки на конкурс будут приниматься до 23:59 27 октября 2019 года. До окончания заявочной кампании всем участникам помимо биографической анкеты необходимо записать видеоинтервью. Просим конкурсантов не откладывать выполнение этого задания на последний момент», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

От Центрального Федерального округа пришло 35,2% всех отправленных заявок. На втором месте — Приволжский федеральный округ (16,8%). Далее идут Северо-Западный (13,1%), Уральский (9,7%), Сибирский (9,3%), Южный (8,6%), Дальневосточный (4,2%) и Северо-Кавказский (3,1%) федеральные округа.

«Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Подать заявку на конкурс могут управленцы не старше 55 лет. Нужно иметь опыт руководства: для участников до 35 лет — два года управленческого опыта, для участников старше 35 лет — не менее пяти лет. У участников будет возможность побороться за грант в размере 1 миллион рублей.