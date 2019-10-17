РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 окт. В подмосковных Люберцах полицейские провели для студентов профилактический урок на тему «Сто вопросов к полицейскому», говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Инспектор по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Люберецкое» побывала в общежитии у студентов одного из университетов городского округа Люберцы и провела с ними профилактическую беседу на тему: «Сто вопросов к полицейскому». Каждый студент мог задать любой вопрос, касающийся прав и ответственности, личной безопасности, действий полиции в различных ситуациях», – говорится в сообщении.

Основной целью мероприятия является воспитание у молодежи правовой грамотности и культуры, формирование правового сознания.

Встреча проходила в формате неформального общения. В ходе беседы студенты задали вопросы о кибербезопасности, административной и уголовной ответственности несовершеннолетних, в том числе за употребление и хранение наркотических веществ.