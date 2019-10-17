РИАМО – 17 окт. Основным рассадником опасных микроорганизмов и бактерий в квартире является кухонная раковина, сообщает Федеральное агентство новостей.

Исследование провел профессор кафедры общественного здравоохранения, науки об окружающей среде и иммунологии в Университете Аризоны Чарльз Герб.

«По словам ученого, многие люди размораживают сырое мясо в раковинах или моют птицу перед приготовлением. В итоге различные микроорганизмы распространяются по раковине, а затем и по всей кухне. При этом некоторые продукты могут распространять сальмонеллу и кишечную палочку», – отмечается в сообщении.

Специалист назвал самыми грязными предметами на кухне столешницу, губки для мытья посуды, тряпки и полотенца, а также разделочные доски. В частности, на них микробов больше, чем на сиденье унитаза.