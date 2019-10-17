РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 окт. В Подольске сотрудники ГИБДД призвали водителей, которые перевозят опасные грузы, соблюдать скоростной режим на дорогах, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске в рамках социального проекта по безопасности дорожного движения «Некуда спешить» автоинспекторы на базе АО «Роснефть-Москва» организовали информационно-пропагандистскую встречу с водителями автомобилей, осуществляющих перевозку опасных грузов. Участникам рассказали о важности соблюдения установленной скорости движения и правильного выбора скоростного режима в зависимости от окружающих условий», – говорится в сообщении.

В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД раздали водителям тематические листовки и памятки. Помимо этого, водители поучаствовали в тематической селфи-акции в поддержку социального проекта.