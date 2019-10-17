РИАМО - 17 окт. Мособлдума приняла в четверг в первом чтении законопроект, который предполагает увеличение арендной ставки на земельные участки в собственности Московской области на 3,7%, передает корреспондент РИАМО.

«В целях увеличения доходной части бюджета Московской области предлагается в 2020 году базовый размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области или государственной собственности, которая не разграничена на территории Подмосковья, увеличить на 3,7%», - сказал министр имущественных отношений региона Владислав Коган, представляя законопроект.

Проект данного закона был принят в первом чтении большинством голосов депутатов Мособлдумы.