РИАМО - 17 окт. «Мособлгаз» запустил обновленную версию мобильного приложения «Личного кабинета клиента», с помощью которого можно заплатить за газ и заказать дополнительные услуги, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

«Новая версия приложения всегда напомнит о периоде подачи показаний по вашему прибору учета газа и необходимости оплаты через удобные push-уведомления», — говорится в сообщении.

В приложении можно управлять несколькими лицевыми счетами, узнавать последние новости компании, определять расположение ближайшего клиентского офиса АО «Мособлгаз». В новой версии современный дизайн, большая стабильность и надежность работы, улучшенное управление. Скачать приложение можно бесплатно в App Store и Google Play.

Также в новой версии обновлен интерфейс, теперь у каждого абонента индивидуально отображается оборудование, которое установлено в его доме: газовая плита, газовый котел и другие.

«Современный дизайн в сочетании с доступностью информации позволят абонентам контролировать расход газа, заказывать дополнительные услуги. Для повышения безопасности жителей Подмосковья мы вывели отдельно на экран «красную кнопку» для вызова экстренных служб», – сообщил глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.