РИАМО – 17 окт. Актер и изданию художественный руководительМеждународного большого детского фестиваля Сергей Безруков рассказал о проблемах детских театров в России и призвал поддерживать их, пишет в четверг газета «Известия».

«Невозможно сравнить детские театры Москвы и Санкт-Петербурга с коллективами из провинций. Например, наш фестиваль поддерживает патриарх детско-юношеского театра, худрук РАМТа Алексей Владимирович Бородин. Глядя на его достижения, понимаешь, что в Москве радуют действительно потрясающими спектаклями, но регионам порой очень сложно соответствовать столице», — сказал Безруков.

Он отметил, что для поддержки региональных театров была создана программа «Театр — детям». Ее задача — помочь им выйти на новый уровень в плане технического оснащения сцены и качества постановок.

Также Безруков рассказал, что у Министерства культуры России есть задача сделать капитальные ремонты во всех детских театрах.

«Стратегически важно поддерживать детские театры как первые и главные досуговые центры. От того, с какими спектаклями ребенок соприкоснется, во многом зависит, пойдет ли он в театр, став взрослым. И тут возникает вопрос: как соответствовать детскому интересу, который уже отравлен интернетом и западным киноконтентом?» — заявил актер.

Нужно стремиться к тому, чтобы у детских театров была возможность поставить дорогостоящий спектакль, пригласить хорошего режиссера, закупить шикарные костюмы, уверен Безруков. Также он считает, что в идеале посещение должно быть бесплатным.

«Региональные власти должны брать на себя содержание детских театров. А это помимо коммуналки, ремонтов, постановок дорогостоящих еще и хорошие зарплаты. Сегодня артисты в детских театрах получают мизер, они постоянно в поиске подработок», — сказал Безруков.

Международный большой детский фестиваль продлится по 15 ноября, в его рамках на площадках Москвы и Подмосковья покажут около 50 спектаклей. Лучшие постановки для детей назовет независимое жюри.