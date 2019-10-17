РИАМО - 17 окт. В столице в рамках программы «Московская музейная неделя» 20 октября в Мемориальном музее космонавтики покажут картины легендарного советского космонавта Алексея Леонова, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Выставка знакомит с малоизвестной стороной жизни недавно ушедшего из жизни Алексея Леонова – с его живописью. Первый человек, покоривший открытый космос, был художником – об этом свидетельствуют 40 работ, представленных в музее», – отмечается в сообщении.

Выставка рассказывает о главных жизненных этапах Леонова: выборе профессии, становлении космонавта и художника, первых полетах и миссии «Союз» – «Аполлон». Посетители смогут побывать в воссозданном интерьере мастерской Леонова, увидеть парадную форму героя Советского Союза и архивные фото с тренировок.

Леонов – летчик-испытатель, космонавт, художник и лауреат множества премий и наград. Скончался 11 октября 2019 года от острой сердечной недостаточности.

В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. Во время выхода, длившегося 12 минут, его скафандр раздулся, и для возвращения в корабль космонавту пришлось снизить давление в нем. Леонов – дважды Герой Советского союза.

В июле 1975 года Леонов участвовал в первом в истории совместном космическом полете советского корабля «Союз-19» и американского Apollo со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние корабли.