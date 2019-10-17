РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 окт. Сотрудники министерства ЖКХ Московской области 21 октября проведут прием граждан на базе общественной приемной, сообщается на сайте администрации округа.

«В понедельник, 21 октября, на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в городском округе Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области», - говорится в сообщении.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом 4, без предварительной записи. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(496)755-57-00.