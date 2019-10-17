РИАМО - 17 окт. В Москве и Подмосковье открылся Международный большой детский фестиваль, на его площадках пройдет около 50 представлений и спектаклей, пишет в четверг газета «Известия».

«Можно сказать, моя мечта осуществилась: мы смогли выстроить мультижанровую программу, куда помимо детского театра вошли секции кино, анимации, мюзикла и цирка. Это свыше 50 представлений на 20 площадках в Москве, а также в Подмосковье», — сказал художественный руководитель фестиваля, актер Сергей Безруков.

Он добавил, что среди кураторов площадок — Александр Адабашьян, Михаил Алдашин, Максим Дунаевский, Эдгард и Аскольд Запашные. Мастер-классы и шоу также даст итальянский клоун Дэвид Ларибле.

В рамках фестиваля пройдет ледовое шоу, образовательные программы и обсуждения. Участники фестиваля выскажутся о проблеме финансирования детского кино.

Фестиваль продлится по 15 ноября. Лучшие спектакли для детей назовет независимое жюри.