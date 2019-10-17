РИАМО – 17 окт. Аналитики из компании TechInsights назвали реальную стоимость нового iPhone 11 Pro Max – она почти в два раза ниже рыночной, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Общая стоимость всех комплектующих iPhone 11 Pro Max с 512 гигабайтами памяти составляет всего 490,5 долларов. Самой дорогой частью смартфона оказалась камера, которая стоит 73,5 долларов», – отмечается в материале.

На втором месте по дороговизне – 6,5-дюймовый дисплей (66,5 доллара), третьим в списке комплектующих последнего iPhone стоит процессор A13 Bioniс, который стоит 64 доллара.

Однако этот показатель не учитывает сопутствующие разработке и сборке аппарата расходы, разъяснили аналитики.

Рыночная цена iPhone 11 Pro Max составляет 1249 долларов в США или 131,9 тысячи рублей в России.