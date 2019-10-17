РИАМО - 17 окт. В новом корпусе Морозовской детской больницы за два года помощь получили около 120 тысяч пациентов, в новом корпусе работает 20 клинических отделений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Новый корпус открылся в октябре 2017 года. За это время наши хирурги провели более 48 тысяч операций, в том числе высокотехнологичных, а треть из них — малоинвазивные», — сказала главврач Елена Петряйкина.

В корпусе есть отделения реанимации и интенсивной терапии, гинекологии, трансплантологии, сердечно-сосудистой хирургии. Также там есть врачи-специалисты по аритмологии или наследственном нарушении обмена веществ.

Палаты в здании одно-, двух- и трехместные с санузлами и душевыми, тревожными кнопками, телевизорами, USB-розетками. Есть отдельные кровати для родителей.

В Морозовской больнице впервые в Москве начали оперировать детей со сложными нарушениями сердечного ритма. Недавно во время диспансеризации у шестилетней девочки, которая занимается художественной гимнастикой, обнаружили предсердную тахикардию. Это сильнейшее учащение сердцебиения до 240 ударов в минуту.

Кардиохирурги с помощью специальной навигационной системы сконструировали 3D-модель обоих предсердий ребенка, затем выполнили серию радиочастотных аппликаций, таким образом удалось восстановить сердечный ритм.

Для другой юной пациентки врачи создали новый сердечный клапан из ее же тканей. Его не придется менять, в отличии от искусственных.

В общей сложности самая старая детская больница Москвы занимает территорию в девять гектаров. На ее базе находятся 47 отделений, из них 32 клинических, количество коек для пациентов – более 1,2 тысячи. Всего за два года помощь в отделениях больнице получили более 240 тысяч детей.