РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 окт. Коллектив специализированной хореографической школы «Вдохновение» из Красногорска стал лауреатом I степени международного конкурса в номинации «Народный танец», который прошел в Сочи, говорится в сообщении управления культуры администрации горокруга.

«Красногорская специализированная хореографическая школа «Вдохновение» стала лауреатом I степени VI закрытого грантового международного конкурса среди лучших хореографических коллективов «Кубок победителей» в номинации «Народный танец» в городе Сочи, организатором которого является культурный фонд «Алые паруса», – говорится в сообщении.

Проекты фонда получают высокую оценку в сфере социально значимых культурных мероприятий и приняты министерством образования Московской области в перечень конкурсных мероприятий, позволяющих получать именную стипендию губернатора Московской области.

В течении всего года культурный фонд проводит отборочные этапы в крупных городах России и лауреатов приглашают на конкурс «Кубок победителей» в Сочи. Конкурсантов оценивают заслуженные деятели культуры и искусства, кандидаты педагогических наук, преподаватели высших учебных заведений и заслуженные артисты России.

В нынешнем году в отборочных турах участвовали более 800 коллективов, 55 из которых были удостоены звания лауреатов, и только 25 лучших хореографических коллективов всей России и Европы получили приглашение для участия в конкурсе «Кубок победителей».

«Кроме того, школа удостоена специального приза – приглашение на право участия в закрытом проекте «IV Национальная премия в области народной хореографии», – заключается в сообщении.