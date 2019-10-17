РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 окт. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий высоко оценил оснащение подстанции скорой помощи в поселке Октябрьский, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг Ружицкий посетил новую подстанцию скорой помощи в поселке Октябрьский. Он проверил оснащение, пообщался с фельдшерами.

«Мы контролировали оснащенность подстанции. С точки зрения оснащения и комфорта для медиков она абсолютно соответствует современным стандартам. Подстанция обслуживает жителей поселков Октябрьский и Малаховка. Кроме того, скорая помощь сейчас привозит пациентов в ближайшее медучреждение, то есть тут могут обслуживать жителей, например, из Островцов Раменского округа», – подчеркнул Ружицкий.

Он пояснил, что на подстанции есть комнаты отдыха, диспетчерская, конференц-зал, аптека. По словам Ружицкого, сейчас на подстанции работают четыре бригады.

«Количество бригад планируют увеличить, когда население будет увеличиваться за счет сдачи в эксплуатацию жилого комплекса «Томилино» от группы компаний «Самолет». Этот вопрос будут прорабатывать с областным министерством здравоохранения», – отметил глава округа.

Ружицкий также пояснил, что планируется создать пятую бригаду от территориального центра медицины катастроф. Это будут специализированные реанимационные бригады, которые будут выезжать на все катастрофы.

Эту подстанцию давно должен был построить инвестор, но застройщик с 2008 года не достроил объект. Администрация горокруга привлекла средства из внебюджетных источников в размере 12 миллионов рублей. Сейчас подстанция работает уже несколько месяцев. Время выезда к жителям поселка Октябрьский составляет 10 минут.

В день поступает порядка 35 вызовов только с поселения Октябрьский. Пиковое время наступает вечером.