РИАМО – 17 окт. Новый законопроект об углеродном налоге, разработанный министерством экономического развития РФ, в случае принятия может вызвать рост тарифов на ЖКУ, а также ускорит инфляцию, пишет в четверг газета «Известия».

С идеей введения углеродного налога ранее выступил глава «Роснано» Анатолий Чубайс. В проекте закона предлагается установить общий максимально допустимый объем прямых выбросов парниковых газов для предприятий – 150 тысяч тонн СО2-эквивалента. В случае превышения установленной квоты организация с 2025 года будет обязана выплачивать так называемый углеродный сбор.

«Совет Федерации сомневается в эффективности предложенных мер, так как в законопроекте отсутствует «ясность относительно ставок устанавливаемого сбора, параметров расчета целевых показателей». Сенаторы считают, что законопроект в актуальной редакции может негативно сказаться на динамике роста российской экономики и создаст дополнительную фискальную нагрузку на бизнес», – отмечается в материале.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредили, что вступление в силу законопроекта об углеродном налоге вызовет рост тарифов на услуги ЖКХ и ускорит инфляцию, так как обязанность по уплате углеродного сбора коснется крупных предприятий реального сектора – в первую очередь, топливно-энергетического комплекса.

«Тепло – полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции», – отметил член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло.

По оценке Минэнерго России, каждый рубль такого сбора увеличит тариф на 1,2 рубля, добавил эксперт.

Сенаторы уже направили вице-премьеру Константину Чуйченко свои предложения по доработке документа.