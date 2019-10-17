РИАМО – 17 окт. Уже со следующего года в России получить пенсию, материнский капитал и оформить индивидуальное предпринимательство можно будут в банках, протестировать проект изъявили желания учреждения в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, пишет в четверг газета «Известия».

Ожидается, что к 2022 году данную практику распространят по всей стране.

«Услуги будут оказываться бесплатно и с большим вниманием к защите персональных данных граждан», – заверил заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов.

Он пояснил, что протестировать новые функции планируется в шести российских кредитных организациях: Сбербанке, Россельхозбанке, ВТБ, Связь Банке, Газпромбанке и Тинькофф Банке.

По словам Шипова, проектом постановления предусмотрено, что данные, полученные банками в рамках предоставления госуслуг, запрещается использовать в иных целях, в том числе коммерческих.

Замминистра подчеркнул, что кредитные организации, которые нарушат данный запрет, будут исключены из участия в эксперименте.

«Финансовые организации займутся выплатой пенсий и материнского капитала, регистрацией и снятием с учета страхователей, приемом налоговых деклараций, оформлением ИП и так далее», – перечисляется в материале.

В министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области предположили, что нововведения окажут положительное влияние как на население, так и на госсектор.

А Кировская область не только одобрила проведение эксперимента, но и в какой-то степени выступила его инициатором, подчеркнули в пресс-службе региона. Эксперты заявили, что расширение функционала поможет сократить временные затраты граждан на получение услуг.

В правительстве северной столицы изданию рассказали, что вопрос о потенциальных расходах бюджетов региона в связи с реализацией проекта на территории субъекта остается открытым.

Банки будут готовы осуществлять возложенные на них функции за счет собственных средств, заверили собеседники из Минэкономразвития.

«Банкам выгоден эксперимент, так как включение их в разветвленную систему взаимодействия с различными госструктурами добавит солидности и повысит статус в глазах клиентов», – подчеркнул доцент РАНХиГС Александр Балобанов.

Он добавил, что, когда банки станут площадкой для получения госуслуг, им будет проще знакомить новых клиентов со своими продуктами.