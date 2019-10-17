РИАМО – 17 окт. В России вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с дачников перед СНТ, изменения также касаются всех членов товариществ собственников недвижимости, пишет «Российская газета».

«Если ранее для взыскания долгов приходилось обращаться с иском в суд, то теперь можно направить заявление в мировой суд о выдаче судебного приказа. Суд, ознакомившись с документами, как правило, выносит решение о взыскании долга. Далее заявитель может просто направить решение суда в банк, и задолженность будет списана со счета или карты должника», – говорится в сообщении.

Как отметил исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев, злостным неплательщиком является каждый десятый садовод, у многих из них сумма долга превышает 50 тысяч рублей.

Он отметил, что председателю или юристу СНТ ранее приходилось подавать в суды по каждому должнику исковое заявление, после чего начинался полноценный судебный процесс, который мог длиться месяцами.

«Членские взносы – это не зарплата председателя, а деньги, которые потом инвестируются в благоустройство дачных территорий. И люди, получив когда-то землю в СНТ или уже купив дачную недвижимость, были осведомлены, что придется еще и ежегодно вносить членские взносы», – заключил Мезенцев, добавив, что около 90 процентов дачников вовремя платят все обязательные взносы, а некоторые даже с опережением.