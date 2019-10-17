РИАМО - 17 окт. Полицейские задержали двух жительниц Москвы, подозреваемых в организации занятия проституцией в Домодедове, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«Злоумышленницы в квартире одного из многоэтажных домов по улице Советская организовали притон по оказанию интимных услуг, которые предоставляли три женщины в возрасте от 25 до 45 лет. Их задержали и оштрафовали», – отмечается в сообщении.

Также задержаны две женщины, являющиеся организаторами притона. В ходе обысков по местам их проживания оперативники нашли 108 мобильных телефонов, черновые записи, ноутбуки, СD-диски и карты памяти, содержащие информацию, подтверждающую организацию противоправной деятельности.

Возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Подозреваемых поместили под подписку о невыезде.

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