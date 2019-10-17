РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 окт. В микрорайоне Климовск Подольска в рамках комплексного благоустройства подрядчик завершает укладку асфальта в одном из дворов на Театральной улице, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска во дворе домов №№4, 6 по улице Театральной и домов №№15, 15Б, 15А/2 завершаются работы по благоустройству дворовой территории. В настоящее время подрядная организация завершает работы по укладке асфальтового покрытия, исправляет выявленные недочеты, обустраивает зоны отдыха и места для сушки белья, в ближайшее время начнутся работы по установке скамеек и урн», – говорится в сообщении.

Также в текущем году планируется провести работы по модернизации линии уличного освещения, заменить оголенные провода на изолированные, установить светодиодные светильники и построить дополнительные линии уличного освещения.