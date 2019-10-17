РИАМО - 17 окт. Руководитель главного управления криминалистики СКР Зигмунд Ложис назвал основную причину смерти пассажиров при аварийной посадке самолета SSJ 100 в Шереметьеве в мае 2019 года, пишет в четверг газета «Коммерсант».

«Большинство людей погибло не от удара, а от огня и отравления продуктами горения. По предварительным данным, опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика», – сказал Ложис.

Он добавил, что все произошло очень быстро, все люди даже не успели отстегнуть ремни.

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся при аварийной посадке 5 мая 2019 года. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. По факту авиапроисшествия возбуждено уголовное дело. Среди возможных причин катастрофы специалисты называют техническую неисправность, низкую квалификацию экипажа и плохие погодные условия.