РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 окт. В микрорайоне Климовск Подольска свой 90-летний юбилей отметила труженица тыла Мария Чамова, ей вручили поздравительный адрес от президента РФ и подарки, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Ее поздравили заместитель начальника территориального управления в микрорайоне Климовск Роман Ермаков и заместитель начальника Климовского управления социальной защиты населения Галина Афонина.

«В микрорайоне Климовск 16 октября свой 90-летний юбилей отмечала труженица тыла Мария Чамова. <...> Имениннице были вручены поздравления от президента РФ Владимира Путина, памятные подарки от правительства Московской области и администрации городского округа Подольск», – говорится в сообщении.

Чамова родилась в Алексинском районе Тульской области. В семье ее родителей было 6 детей. Мама Марии умерла рано и воспитанием детей занимались папа и бабушка. В годы войны она помогала бабушке, вместе бороновали землю на быках. В 1944 году переехала в Климовск.