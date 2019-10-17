РИАМО - 17 окт. Еще несколько семей получили ключи от квартир в ЖК «Изумрудная долина» в Одинцовском округе Подмосковья, церемония вручения ключей обманутым дольщикам прошла в четверг в доме правительства Московской области, передает корреспондент РИАМО.

Таким образом, в настоящий момент введены в эксплуатацию 19 домов. Осталось достроить 21 дом, их планируют ввести в эксплуатацию уже в следующем году.

«Объект очень сложный, история его началась в 2012 году, сегодня мы находимся на середине пути, 19 домов введены в эксплуатацию, предстоит достроить еще 21 дом. Каждый сложный объект находится на личном контроле губернатора Московской области», - сказала заместитель министра жилищной политики региона Елена Апполинарова.

В марте 2019 года были введены в эксплуатацию 10 домов, восстановлены права 320 дольщиков.

По итогам ввода домов двух домов в эксплуатацию в октябре 2019 года обеспечены права 77 граждан, которые ждут квартиры с 2013 года.