РИАМО - 17 окт. Министерство финансов РФ не поддержало просьбу Минтранса и госкомпании «Автодор» выделить еще 44 миллиарда рублей на строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), пишет в четверг газета «Коммерсант».

Дополнительные деньги понадобились на ликвидацию узких мест трассы, строительство путепроводов, эстакад и развязок, которые не были предусмотрены первоначальным проектом.

«Если мы не ликвидируем эти места, то эффективность от ЦКАД будет низкой — будем стоять в пробках на пятом участке. Волоколамское, Ильинское шоссе нормально не переедем. Участка между М10 и М11 вообще не будет. На пересечении ЦКАД с Можайским шоссе в районе поселка Малые Вяземы останется три светофора и левый поворот», — сказал председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Представитель Минфина пояснил изданию, что в октябре 2018 года Владимир Путин поручил принять меры по недопущению увеличения стоимости ЦКАД.

Также в октябре 2018 была начата проверка всех контрактов по ЦКАД и обоснованности увеличения строительства. В итоге в отношении бывшего главы «Автодора» Сергея Кельбаха было заведено уголовное дело за злоупотребление полномочиями. Он неправомерно выдавал аванса одному из подрядчиков.

ЦКАД начали строить в 2014 году. Ее длина составит около 320 километров. Северная, восточная и южная секции представляют собой абсолютно новую трассу, она будет платной. Западная, бесплатная секция — частично реконструируемая «бетонка». Текущая стоимость проекта составляет около 313 миллиардов рублей, закончить строительство планируют в 2020 году.