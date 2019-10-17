РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 окт. В поселке Дубровицы Подольска жители одного из домов попросили включить в план работ по ремонту кровли ее утепление, сообщается в группе «ДУБРОВЧАНЕ | ТОС Дубровицы | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В поселке Дубровицы 16 октября прошло совещание по вопросам ремонта кровли в доме №69. В нем приняли участие жители дома, представители совета ТОС «Дубровицы», руководство УК «Дубровицы», представитель субподрядчика по ремонту крыши.

«На сегодняшний день ремонт практически завершен. При этом жителям впервые предоставили на согласование дефектную ведомость. Данный документ подлежит согласованию до начала ремонта. При анализе дефектной ведомости было выявлено, что в объем работ не включено утепление кровли. Замечания жителей о несогласии с объемом работ отмечены в дефектной ведомости», – говорится в сообщении.

По итогам совещания было принято решение об организации повторного совещания с повторным приглашением представителей фонда капитального ремонта, администрации, генподрядчика.