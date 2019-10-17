РИАМО - 17 окт. Показатели по расселению аварийного жилья на территории Подмосковья в 2019 году остаются самыми высокими среди всех российских регионов, пишет в четверг газета «Комсомольская правда».

По оперативным данным, представленным субъектами РФ в Фонд содействия реформированию ЖКХ, по состоянию на 1 октября из аварийного жилья переселены 10,33 тысячи человек, что на четверть превышает план 2019 года. Полностью достигнуты цели 25 регионами, в девяти субъектах план выполнен более чем на 50%.

«Среди лидеров по перевыполнению плана расселения аварийного жилья – Московская область. В регионе расселено 9,69 тысячи квадратных метров аварийного жилья, хотя по целевому показателю 2019 года было заявлено 3,64 тысячи квадратных метров. Из аварийного жилья переехали 656 человек (по плану – 210 человек)», – говорится в сообщении.

На втором месте расположилась Воронежская область (8,5 тысяч квадратных метров вместо 0,84 тысячи «квадратов»), на третьем – Ростовская область (9,21 тысячи квадратных метров вместо 2,35 тысячи квадратных метров).

«Ежегодно показатели по расселению аварийного жилья будут увеличиваться – мы будем идти усиленными темпами. При этом не стоит забывать, что новое жилье должно быть современным, энергоэффективным, отвечать всем необходимым требованиям», – подчеркнул министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

Ускоренная реализация программы по переселению людей из аварийного жилья – хороший задел на следующий год, где задачи перед регионами стоят уже гораздо более масштабные. Если в 2019 году всего в стране было предусмотрено переселение 8,2 тысячи человек из 141 тысячи квадратных метров аварийного жилья, то в 2020 году – уже 54,6 тысячи человек из аварийного жилья площадью 1 миллион «квадратов».