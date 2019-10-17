РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 окт. В подмосковном Подольске управляющая компания МУП «ДЕЗ» построила новую мусоросборочную площадку на бульваре 65-летия Победы, сообщается на странице «МУП ДЕЗ-Г-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Ранее в микрорайоне Кузнечики возле дома по адресу: бульвар 65-летия Победы, дом 5, корпус 1 отсутствовала современная мусоросборочная площадка, но всего за несколько дней сотрудники управляющей организации МУП «ДЕЗ» смогли построить новую мусоросборочную площадку с отсеком для крупногабаритного мусора, соответствующую всем нормативам и правилам», – говорится в сообщении.

Также сотрудники УК установили почтовые ящики в одном из подъездов многоквартирного дома №15 по улице 43 Армии.