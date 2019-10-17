РИАМО - 17 окт. В четверг в Москве и Подмосковье ожидается потепление до плюс 17 градусов, что практически соответствует суточному рекорду максимальной температуры воздуха от 1889 года, сообщается на сайте «Метеовести».

Как пояснили синоптики, переходные сезоны отличаются высокой скоростью перемещения барических образований, а следовательно, быстрой сменой синоптических процессов. Текущая осень яркое тому подтверждение.

«Еще только вчера в Москве наблюдались первые заморозки, и на метеостанции ВДНХ столбики опускались до минус 0,3 градуса, а сегодняшняя ночь стала одной из самых теплых ночей октября. Минимальная температура воздуха составила плюс 7,8 градуса, что очень необычно, учитывая практически ясное небо и то, что на календаре вторая половина осени. Такие значения на 5-6 градусов выше средних многолетних», – говорится в сообщении.

Как добавили метеорологи, предстоящий день тоже обещает быть не по сезону теплым. Москва и Подмосковье окажутся в теплом секторе циклона, и солнечные лучи вместе с южными ветрами могут повысить температуру воздуха до плюс 15-17 градусов.

«А это совсем рядом с суточным рекордом максимальной температуры воздуха, который был установлен в далеком 1889 году и составляет плюс 17,4 градуса. Да и за последние 70 лет, с тех пор когда наблюдения за погодой ведутся на метеостанции ВДНХ, последний раз так тепло было в прошлом, 2018 году. Тогда воздух прогрелся до плюс 16,4 градуса», – заключается на сайте.