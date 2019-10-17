РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 окт. В подмосковном Подольске ежемесячно бесплатное питание, предназначенное для беременных и детей, получают около 7 тысяч человек, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске ежемесячно обеспечиваются питанием около 7 тысяч человек на сумму около 3,5 миллионов рублей. В 2019 году расходы на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет предусматриваются из расчета в месяц на одного человека: детям в возрасте до одного года – 681 рубль; детям в возрасте от одного года до двух лет – 517 рублей; детям в возрасте от двух до трех лет – 430 рублей; беременным женщинам – 259 рублей; кормящим матерям – 681 рубль», – говорится в сообщении.

Выдача питания осуществляется в 18 стационарных раздаточных пунктах и в 1 выездном раздаточном пункте ежедневно, без выходных дней, с 9:00 до 19:00.

«Обеспечение питанием осуществляется бесплатно по заключению врача гражданам, имеющим регистрацию на территории Подольска и состоящим на учете по месту жительства в учреждениях здравоохранения. Правительство Московской области подготовило проект закона об осуществлении с 1 января 2020 года ежемесячной денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детям в возрасте до трех лет», – поясняется в материале.

По вопросам, связанным с обеспечением питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Подольске можно обратиться в МКУ «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» по адресу: улица Чистова, дом 11/8, а также по телефонам: 8(496)754-28-35, 8(496)757-06-24.