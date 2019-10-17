РИАМО - 17 окт. В Москве следователи проводят проверку информации о пенсионерке, которую лишили права опеки над внучатым племянником, женщина сдавала в аренду квартиру ребенка, сообщила РИАМО представитель пресс-службы столичного ГСУ Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

Информация о пенсионерке и ребенке, которого она опекает, появилась в СМИ. Мать и отца мальчика лишили родительских прав, сейчас они оба находятся в тюрьме.

«По мнению представителей компетентных органов, пенсионерка из корыстных побуждений нарушила имущественные права ребенка, сдав в аренду его квартиру по заниженной цене, не согласовав эту процедуру в установленном порядке», — сообщила Иванова.

Сама женщина пояснила СМИ, что сдала квартиру ради денег на оплату коммунальных услуг. Ее лишили опекунства, несмотря на то, что не было никаких претензий к воспитанию и уходу за ребенком.

Следователи проверят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.