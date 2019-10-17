РИАМО - 17 окт. Свыше 200 тысяч посетителей раздела МЦД на сайте Московского метрополитена построили маршруты с помощью совмещенной схемы метро и Московских центральных диаметров, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Самый посещаемый раздел на сайте – это схема МЦД (mcd.mosmetro.ru/map), где можно не только подробно изучить маршруты первых двух диаметров со всеми станциями и пересадками, но и просчитать время в пути от одной точки до другой уже с учетом МЦД. С момента появления раздела более 200 тысяч посетителей построили маршруты по диаметрам и смогли подсчитать примерную экономию времени за счет появления новых альтернативных маршрутов», – сказал начальник дирекции МЦД департамента транспорта Москвы Андрей Акимов.

Он добавил, что совмещенную схему можно скачать, а в скором времени появится возможность просчитать стоимость маршрута с учетом МЦД с помощью мобильного калькулятора.

Построить маршрут с учетом диаметров можно с помощью приложения «Метро Москвы», где недавно появилась перспективная карта метро с первыми двумя МЦД. Обновленную версию можно скачать в App Store и Google Play.

Запуск первых диаметров запланирован на конец 2019 года. МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» – это 132 километра пути и 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.