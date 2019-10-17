РИАМО - 17 окт. В культурных центрах департамента культуры Москвы 30 октября пройдут 74 встречи с известными блогерами, которые расскажут, как организовать экстремальное путешествие, освоить кофеграфию и воспитать собаку породы хаски, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Количество подписчиков каждого участника акции «Офлайн-среда» — от нескольких тысяч человек. Уникальность проекта в том, что горожане могут пообщаться с блогерами и задать им интересующие вопросы лично, а не в виртуальном пространстве», — сказал первый заместитель директора Московской дирекции по развитию культурных центров столичного департамента культуры Сергей Мельников.

Например, в клубе «Современник» (улица Твардовского, дом 23, корпус 3) в 19:00 можно будет пообщаться с Егором Дружининым, известным танцором и хореографом, режиссером театра, кино и телевидения. Он расскажет про танец как способ самовыражения и объяснит, почему необходимо с первых лет жизни прививать ребенку любовь к искусству. Гости также узнают о творческом пути Егора Дружинина и о том, как ему удается совмещать несколько профессий. Чтобы попасть на встречу, необходима предварительная регистрация.

Побеседовать с блогером и артистом цирка Дмитрием Николау, а также познакомиться с его подопечным — альпака Мартином можно будет в Доме культуры «Бригантина» (Филевский бульвар, дом 11а), который входит в состав одноименной территориальной клубной системы. Начало встречи в 17:00.

В культурном центре «Рублево» (улица Василия Ботылева, дом 43) в 17:00 пройдет встреча с чемпионкой мира по панкратиону Ангелиной Семеновой. Панкратион — один из древнейших видов единоборств, который зародился еще до нашей эры и входил в программу античных Олимпийских игр.

Акция «Офлайн-cреда» пройдет в культурных центрах столицы уже в пятый раз. Предыдущая встреча с блогерами состоялась в мае этого года. Впервые мероприятие организовали 23 мая 2018 года. Всего в прошлом году было проведено более 200 таких встреч. Их посетили около 7,5 тысяч человек.