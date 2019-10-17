РИАМО - 17 окт. Столичная полиция задержала водителя, который ранил ножом пассажира, ограбил его и скрылся с места преступления, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Вечером 16 октября около дома №10 на Тестовской улице водитель Skoda нанес пассажиру ножевое ранение, похитил у него личные вещи и деньги. После злоумышленник высадил жертву из автомобиля и уехал. Пострадавший попал в больницу. Для задержания злоумышленника в городе вводили план «Перехват».

«Машина задержана. Лицо, находившееся в машине, доставлено в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка», - сказал собеседник агентства.

По данным некоторых СМИ, напавший на пассажира работает таксистом.