РИАМО - 17 окт. В столице завершилось комплексное благоустройство улицы Ильинка, а также прилегающих к ней переулков – Старопанского, Большого Черкасского, Ветошного, Ипатьевского и Никольского, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Основной идеей комплексного благоустройства было создание комфортного пространства, удобного как для пешеходов, так и для автомобилистов. Благоустройство Ильинки и прилегающих к ней переулков завершило комплекс работ по развитию городской среды в границах Кремлевского кольца», – сказал Бирюков.

Он отметил, что Ильинка была одной из самых загруженных для автомобилистов улиц центра Москвы. Чтобы решить эту проблему была изменена схема движения. Транзитный проезд по Большому Черкасскому переулку отменили, как и поворот с Новой площади на Малый Черкасский переулок. Теперь автомобили поворачивают с Ильинки на Большой Черкасский переулок, двигаются в сторону Малого Черкасского переулка, а затем выезжают на Новую площадь.

Кроме того, в рамках комплексного благоустройства на Ильинке и в прилегающих переулках все воздушные кабельные линии убрали под землю – в кабельную канализацию. Тротуары расширили и замостили гранитной плиткой. Улицу теперь освещают фонари с энергосберегающими лампами, выполненных в историческом стиле.

«Здесь же привели в порядок и фасады пять зданий, два из которых являются объектами культурного наследия. Особенностью данной территории является благоустройство сквера на месте Храма Николая Чудотворца «Большой Крест» на Ильинке», – отметил Бирюков.

Во время прокладки траншей для устройства кабельной канализации в районе дома №21 рабочие нашли фундамент церкви, построенной в конце XVII века и снесенной в 1934 году. Обозначить место, где находился храм, было решено с помощью сигнаций из гранитных элементов, возвышающихся над поверхностью земли. В этом сквере москвичи и гости столицы смогут передохнуть во время прогулок по городу.