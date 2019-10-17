РИАМО - 17 окт. С начала 2019 года на столичных улицах обнаружили почти 39,2 тысячи машин такси, у которых не было «шашечек», фонарей на крыше или необходимой информации в салоне, недочеты в работе перевозчиков выявили в ходе ежедневных совместных рейдов МАДИ и Госавтоинспекции, а также с помощью дорожных камер, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы МАДИ.

«Рейды проводили у вокзалов, крупных транспортно-пересадочных узлов, торговых центров и других мест притяжения такси. Они помогают дисциплинировать водителей, сделать поездки пассажиров комфортнее и безопаснее, а также сократить количество нарушений правил перевозок», - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что штраф за несоблюдение требований к такси составляет от 1 до 100 тысяч рублей. Его выписывают как на водителя, так и на таксомоторную компанию.

«Настоятельно рекомендуем пассажирам пользоваться только легальным такси, оборудованным по всем правилам», - подчеркнул представитель пресс-службы.

Несоблюдение водителями необходимых требований может свидетельствовать и о других более серьезных нарушениях. О подобных случаях следует сообщать по номеру МАДИ: +7 (495) 540-76-56.