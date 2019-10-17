РИАМО - 17 окт. Следователи проводят проверку по факту смерти двух человек в результате пожара в поселке Лунево городского округа Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«Возгорание произошло 16 октября в одном из частных домов. После ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 42-летнего мужчины и его знакомой. По предварительным данным, накануне погибшие распивали спиртные напитки. Причина пожара устанавливается», – говорится в сообщении.

Назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным на сайте областного ГУ МЧС России, общая площадь пожара составила 36 квадратных метров.