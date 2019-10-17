РИАМО - 17 окт. В столице завершили благоустройство территорий, прилегающих к станциям Московских центральных диаметров (МЦД) Тимирязевская, Фили, Новодачная, Щербинка и Остафьево, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Вместо дороги к станции Остафьево шла тропинка через поле. Сейчас от платформы до населенных пунктов проложены дороги (более 2 тысяч квадратных метров), разбито почти 4 тысячи квадратных метров газона, установлено около 50 фонарей», — сказал представитель пресс-службы департамента капитального ремонта города Москвы.

На прилегающих к станции Новодачная территориях проложили велодорожку протяженностью 500 метров. Также заменили покрытие тротуаров площадью более 8 тысяч квадратных метров и проезжей части (более 6 тысяч квадратных метров). Кроме того, здесь разбили более 6,6 тысячи квадратных метров газона и 225 квадратных метров цветников, установили малые архитектурные формы, а скоро высадят деревья и кустарники.

В общей сложности рабочие привели в порядок территорию площадью 12,4 гектара. Под землей проложили кабельные линии длиной 3,4 тысячи метров. Тротуары привели в порядок: сделали основание для них и уложили два слоя асфальта площадью 16,3 тысячи квадратных метров каждый.

Специалисты также установили 14,8 тысячи метров бордюрного камня и разбили 16,1 тысячи квадратных метров газона. На проезжей части обновили покрытие: на специально подготовленное основание уложили два слоя асфальтобетона общей площадью 15,8 тысячи квадратных метров каждый.

Станции Тимирязевская, Фили и Новодачная войдут в состав МЦД-1, а Щербинка и Остафьево станут остановочными пунктами на МЦД-2. Движение по двум первым диаметрам планируется открыть к концу этого года. На них расположатся 66 станций, на 27 из которых пассажиры смогут сделать пересадки на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.