РИАМО - 17 окт. Московский центр передержки животных подарит Костроме восемь рептилий – королевскую змею, удава, молочника, трех маисовых и одного краснохвостого полоза, а также свиноносого ужа, все они поселятся в эколого-биологическом центре «Следово», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Все рептилии не ядовиты и попали в центр передержки после того, как их нашли жители столицы. Например, краснохвостого полоза обнаружили висящим на дереве в одном из районов города, а удава москвичи увидели возле мусорных контейнеров. Хозяев рептилий разыскать так и не удалось.

«К сожалению, подобные случаи безответственного отношения к экзотическим животным пока очень распространены. Граждане, не задумываясь, заводят дома редких животных, при этом часто даже не знают, как с ними обращаться и в каких условиях содержать. В результате потом этих животных выбрасывают или они убегают из квартир», — сказал руководитель столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский.

В центре передержки животных змеи прошли ветеринарный осмотр и реабилитацию, добавил он.

Эколого-биологический центр «Следово» работает в Костроме с 1980-х годов. На его базе действует музей природы, а также проводятся занятия по биологии, зоологии и экологии.

В террариуме центра уже содержатся 15 удавов и полозов, которые передали в Кострому из столицы в прошлом году.