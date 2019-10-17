РИАМО - 17 окт. В столичном аэропорту Шереметьево произошел необычный инцидент – лиса выбежала на взлетно-посадочную полосу прямо перед носом у самолета Boeing 747.

Видео инцидента опубликовал в соцсети «ВКонтакте» пользователь Владимир Монев.

На записи видно, что борт готовился к взлету. Внезапно прямо перед самолетом на взлетно-посадочную полосу выбежала лиса.

Сперва животное спокойно продефилировало, когда же рев двигателей авиалайнера усилился, рыжая хищница испугалась и убежала по своим делам.

Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в «Шереметьеве». ВИДЕО>>