РИАМО - 17 окт. По программе «Миллион деревьев» на территории Юго-Восточного округа столицы высадят более 900 деревьев и свыше 59,5 тысяч кустарников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В 125 дворах ЮВАО появится 309 деревьев и 14 873 кустарника. Еще 371 дерево и 5470 кустарников высадят на место прежде утраченных в рамках подпрограммы «Лунка в лунку». Кроме того, 291 дерево и 3593 кустарника посадят у школ и поликлиник округа, а 35 956 кустарников станут живой изгородью в 198 дворах», – говорится в сообщении.

Город украсят лиственницы, сосны, ели, березы, рябины, дубы, липы, тополя, туи, ивы, клены, яблони, орех и вишни, а также сирень, пузыреплодники, спиреи, розы, чубушник, барбарис, кизильник и другие растения.

Высадка деревьев и кустарников проходит в рамках программы «Миллион деревьев», которая стартовала осенью 2013 года. Тогда во дворах появилось более трех тысяч молодых деревьев и более 25 тысяч кустарников. Сейчас высаженных в Москве кустарников свыше 2,5 миллиона, а деревьев – более 100 тысяч.

До конца октября в столице планируется высадить еще более 6,4 тысячи деревьев и свыше 546 тысяч кустарников.

Растения для города выращивают в специальных питомниках в Московской, Воронежской, Рязанской и Тульской областях. Чтобы деревья и кустарники оставались здоровыми и как можно дольше радовали глаз, специалисты подбирают для посадки неприхотливые зимостойкие породы.