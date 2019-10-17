РИАМО - 17 окт. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Испании проводится презентация инвестиционного потенциала региона, делегация во главе с зампредом подмосковного правительства Вадимом Хромовым представляет регион в Мадриде с 16 по 17 октября, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

В первый день роуд-шоу состоялась встреча с советником председателя автономного сообщества Мадрид, главой кабинета президента сообщества Мадрид Эухенией Карбайедо. Мероприятие прошло при участии чрезвычайного и полномочного посла России в Испании Юрия Корчагина.

«В агломерации, в которую входит город Мадрид, живет 6 миллионов человек. Здесь расположены кластеры по производству автокомпонентов, мы договорились организовать отдельные встречи с этими компаниями для возможной кооперации с производителями автомобилей на территории Московской области», – сказал Хромов.

По его словам, также состоялись переговоры по фармацевтической отрасли и появилась договоренность о поездке в Подмосковье представителей испанского бизнеса, заинтересованного в сотрудничестве.

«Это может стать возможностью расширения экспорта, импорта и взаимодействия с дружелюбной провинцией Мадрида», – подчеркнул Хромов.

Как в свою очередь добавила Карбайедо, в числе намеченных совместных проектов не только бизнес, но и сферы культуры и образования.

«Это была очень полезная встреча. Много различных проектов мы смогли обсудить в различных сферах. У нас много общего в том, как мы работаем, какие перед нами вызовы – в сфере образования, в культурной и экономической сферах, в создании рабочих мест. Это одна из многих будущих встреч, которые мы планируем совершить для реализации проектов. Важно конкретизировать и воплотить в жизнь рабочие проекты, которые уже наметили», – подчеркнула она.

Подмосковная делегация также посетила инновационный производственный центр Coexpan. Сегодня он включает в себя 13 фабрик по разработке и производству упаковки. Предприятия расположены в восьми странах Центральной и Южной Америки, а также Европы, одно из них – в Наро-Фоминском городском округе Московской области. Продукция Coexpan экспортируется по всему миру, ей пользуются компании-лидеры в секторе молочной промышленности – Danone, Campina, Müller, Nestle, Parmalat, Yoplait.